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Trabzon'da ormanlık alanda yangın

Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde bugün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen orman yangınına sarp arazi nedeniyle müdahale edilemiyor.

3. Sayfa / 8 Ocak 2017 Pazar 01:10
Trabzon'da ormanlık alanda yangın
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Yangının çıktığı bölgeye Orman İşletme Şefliği'ne ait yangın söndürme ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri gönderiliken, yangının çıkış noktasına yakın yerde bulunan Çamburnu Katı Atık Tesisleri'ne giden yol da tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan Trabzon Valisi Yücel Yavuz bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.




Kaynak : İHA

Orman YangınıÇamburnuTrabzon Valisi


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