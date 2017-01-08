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'Teröristlere şehit diyen Kılıçdaroğlu gitsin!'

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi ağıt yakarken, teröristlere şehit diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Siyaset / 8 Ocak 2017 Pazar 12:06
'Teröristlere şehit diyen Kılıçdaroğlu gitsin!'
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Şırnak'ta Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirmeleri sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde toprağa verildi.

Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da katıldı. Bozdağ, şehidin eşi ve anne ve babası ile yakınlarına taziyelerini iletti.

Bozdağ'ın şehidin yakınlarına taziyelerini ilettiği sırada bir şehit yakını CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Şehit yakını 'Bakanım ne zaman bitecek bu terör. Teröristlere şehit diyenler gitsin. Kılıçdaroğlu gitsin.' sözleriyle teröre ve teröre destek verenlere tepki gösterdi.

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