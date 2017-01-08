SOS’tan gazilere ziyaret

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek Bilkent Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.



Hastanede odaları dolaşarak gazilerle tek tek ilgilenen Gökçek, 'Sizin istekleriniz bizim başımızın tacıdır' diyerek, sorun ve dertlerini dinledi.



Gökçek'in yurdun dört bir yanında vatan için fedakarlıkta bulunan asker, polis, köy korucusu gazileri ziyareti sırasında duygulu anlar da yaşandı.



Merkezde bulunan ve tedavi gören gazilere, SOS Vakfı tarafından hazırlanan hediyeler sunuldu.