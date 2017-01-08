O Ses Türkiye'de sürpriz!

O Ses Türkiye'nin bu akşam yayınlanan bölümünde izleyenler jüride bir sürprizler karşılaştı.



Programa bu sezon dahil olan Sibel Can'ın katılmadığı bölümde eski jürilerden Hülya Avşar onun yerine gecti.



İzleyicliler arasında büyük bir merak haline gelen bu konuya Acun Ilıcalı açıklık getirdi.



Ilıcalı, Sibel Can'ın özel sebeplerden dolayı bu bölüme katılamadığını, önümüzdeki bölümde kendisinin yerini alacağını söyledi.





