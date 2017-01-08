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O Ses Türkiye'de sürpriz!

O Ses Türkiye'nin son yayınlanan bölümünde jüri koltuğunda oturan isim şaşırttı.

Televizyon / 8 Ocak 2017 Pazar 23:18
O Ses Türkiye'de sürpriz!
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O Ses Türkiye'nin bu akşam yayınlanan bölümünde izleyenler jüride bir sürprizler karşılaştı.

Programa bu sezon dahil olan Sibel Can'ın katılmadığı bölümde eski jürilerden Hülya Avşar onun yerine gecti.

İzleyicliler arasında büyük bir merak haline gelen bu konuya Acun Ilıcalı açıklık getirdi.

Ilıcalı, Sibel Can'ın özel sebeplerden dolayı bu bölüme katılamadığını, önümüzdeki bölümde kendisinin yerini alacağını söyledi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sibel CanHülya AvşarO Ses TürkiyeAcun Ilıcalı


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