Kar nedeniyle sömestr tatili uzatıldı

Kosova Eğitim Bakanlığı, ülkede etkili olan elverişsiz hava koşulları ve termometrelerin eksi 25’i göstermesi nedeniyle sömestr tatilinin bir hafta uzatıldığını duyurdu. 9 Ocak tarihinde bitmesi planlanan 2 haftalık sömestr tatili 16 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Kosova genelinde 10 Ocak’ta açılması planlanan ilk ve orta dereceli okullardaki eğitim 16 Ocak tarihinde başlayacak.



Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm ilk ve orta dereceli okullarda sömestr tatilinin bir hafta daha uzatıldığı, ikinci dönem derslerinin başlangıç tarihinin ise 16 Ocak 2017 tarihine ertelendiği belirtildi. Açıklamada, belediyelerin eğitim müdürlükleri ile yapılan istişareler neticesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 16 Ocak Pazartesi günü başlamasının kararlaştırıldığı belirtildi.



Kosova Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Karar, ülkede etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle, olabilecek kazalar ile grip salgının önlenmesi maksadıyla alınmıştır” denildi.



Öte yandan, Kosova’da yoğun kar ve aşırı soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bu sabah hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düşmesiyle, son 30 yılın en soğuk günü yaşandı. Kaynak : İHA