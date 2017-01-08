USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

İstanbul'da 6 aylık Miraç Bebek için karda zamanla yarış

İstanbul Esenyurt'ta rahatsızlanan 6 aylık Miraç bebek belediye ekipleri ve sağlık görevlilerinin uzun çabaları sonucu hastaneye yetiştirildi

Yaşam / 8 Ocak 2017 Pazar 09:54
İstanbul'da 6 aylık Miraç Bebek için karda zamanla yarış
Video için tıklayın

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde Çakır ailesinin minik bebekleri Miraç, dün akşam saatlerinde gırtlak daralması nedeniyle rahatsızlandı. Aile yoğun kar nedeniyle kapanan yolda çocuklarını hastaneye götüremeyince Esenyurt Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. İhbarla birlikte belediye ekiplerinin adeta zamanla yarışı başladı.

Harekete geçen Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen ailenin yaşadığı eve hareket etti. Fakat yolun kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine ekiplerin yardımına Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ekipleri yetişti. İş makinesi önde karda kapanan yolu açarken, hasta nakil ambulansı da iş makinesini takip ederek sokağa girdi. Ekiplerin yoğun çabası sonrası kardan kapalı olan sokağın açılmasıyla birlikte sağlık ekibi 6 aylık Miraç bebeğe ulaştı. Sağlık ekiplerinin kucağında ambulansa bindirilen bebeği bu kez hastaneye götürmek için mücadele başladı.

İş makinesi önde karda kapanan yolları açarken, ambulans da onu takip ederek bebeği hastaneye götürdü. Sağlık ekibi, 6 aylık Miraç'ı, yanında anne ve babası ile hızlı bir şekilde Esenyurt Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Bebek Çakır acilen tedavi altına alınırken, Şükran ve Allahverdi Çakır çifti bebeklerine müdahale edilmesi ile rahat bir nefes aldılar.

Çakır ailesi 6 aylık bebekleri Miraç'ın yaşadıkları bu sağlık sorununa Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kısa sürede müdahale edilmesi sebebiyle belediye sağlık ekibine ve Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'na teşekkür ederek minnettar olduklarını belirttiler.

Öte yandan, Miraç bebeği hastaneye yetiştirmek için verilen çaba ise kameralarca saniye saniye kaydedildi. Kaynak : İHA

BebekEsenyurt BelediyesiKar YağışıSağlık EkibiBelediye Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı