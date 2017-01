Halka göre terörün arkasında ABD var!

A&G araştırma şirketinin 42 ilde yaptığı ankete göre, her 4 kişiden 3'ü terör örgütlerinin arkasında başka bir gücün olduğunu düşünüyor. Vatandaş, teröre en fazla desteği veren ülkenin ise ABD olduğu iddiasında. ABD'yi İsrail ve AB takip ediyor.



Milliyet'in haberine göre, aralık ayında yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:



SORU: Ülkemizde son dönemlerde sıkça terör olayları yaşanıyor. 'Sizce bu terörü PKK, IŞİD, FETÖ vs. gibi terör örgütleri mi yapıyor yoksa bu terörün arkasında birtakım güçler mi var?'



Terörü PKK, IŞİD, FETÖ vs. gibi örgütlerin kendi başlarına yaptıklarını düşünenlerin oranı yüzde 24.0. Halkın yüzde 76.0'sı ise terörün arkasında başka güçlerin olduğunu düşünmektedir.



HDP seçmeninin yüzde 39.2'si terörü terör örgütlerinin tek başlarına yaptıklarını düşünürken, AK Parti seçmeninin yüzde 75.7'si, MHP seçmeninin yüzde 78.7'si, CHP seçmeninin ise yüzde 77.1'i arkalarında başka güçler olduğu görüşündedir.







SORU: (ARKASINDA GÜÇLER VAR DİYENLERE) Terörü desteklediğini düşündüğünüz bu güçler kim veya kimler?



Teröre destek verdiği düşünülen en büyük güç %80.3 ile Amerika. Amerika'yı %45.1 ile İsrail, %34.5 ile AB ülkeleri, %22.9 ile Dış güçler, %17.6 ile Rusya, %8.9 ile Derin devlet, %8.3 ile İran takip etmektedir.







Terörü destekleyen güçler olduğunu düşünen Ak Parti seçmeninin %85.3'ü bu gücün Amerika, %55.7'si İsrail olduğunu düşünmektedir.



CHP seçmeninin %15.7'si Derin devlet, HDP seçmeninin %46.8'i Rusya, MHP seçmeninin %44.3'ü ise AB ülkeleri cevaplarını genel ortalamanın oldukça üzerinde ifade etmişlerdir.







SORU: Bildiğiniz gibi Amerika'da seçimleri Donald Trump kazandı. Yakında da göreve başlayacak. Sizce Trump'la birlikte Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak?



Halkın %33.0'ü Trump'la birlikte Türkiye ABD ilişkilerinin daha kötüye gideceğini düşünmektedir. Daha iyi olacak diyenler %26.8, Aynı-değişmeyecek diyenler ise %40.2'dir.







Ak Parti seçmeninin yüzde 41.4'ü daha iyi olacak derken, CHP seçmeninin yüzde 43.3'ü, MHP seçmeninin yüzde 40.2'si, HDP seçmeninin yüzde 60.4'ü daha kötü olacağı görüşündedir.



TERÖRLE İLGİLİ KİM, NE DÜŞÜNÜYOR?

Cinsiyet: Terör örgütlerinin arkasında birtakım güçler olduğunu düşünenler genel ortalamanın biraz daha üzerinde erkeklerdir. Kadınların yüzde 27.2'si terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptığını düşünürken bu oran erkeklerde yüzde 20.8 civarında. Kadınların yüzde 72.8'i terör örgütlerinin arkasında başka güçlerin olduğuna inanırken bu oran erkelerde yüzde 79.2 kadar çıkıyor. Yaşın yükselmesiyle terör örgütlerinin arkasında güçler olduğunu düşünenlerin oranı genel ortalamanın biraz üzerine çıkmakta.



Eğitim: Üniversite ve daha yüksek eğitimli seçmenlerin %81,4'ü terör örgütlerinin arkasında başka güçler olduğunu düşünmekte.



İlkokul mezunları arasına terör örgütünün saldırılarını kendi başlarına yaptığına inananların oranı yüzde 29.8 iken, arkasında başka güçler olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 70.2 civarında.



Ortaokul düzeyindekilerin yüzde 21.7'si terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptıklarını, yüzde 78.3'ü ise arkalarında başka güçlerin olduğunu düşünüyor.



Lisede bu rakamlar yüzde 22.7'ye 77.3 iken, üniversite mezunları arasında terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptığını düşünenlerin oranı yüzde 18.6, arkasında başka bir gücün olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 81.4 civarında oldu.



Etnik köken: Kürt vatandaşların %66.3'ü de terörün arkasında başka güçler var demiştir. Türkler arasında terör örgütlerini saldırılarını kendi başlarına yaptıklarını düşünenlerin oranı yüzde 23.1 iken Kürt vatandaşlar arasında bu oran yüzde 31.7 düzeylerinde seyrediyor. Terör örgütlerinin arkasında başka güçlerin olduğu konusunda ise Türkler yüzde 76.9 oranla hemfikirken, bu oran Kürt arasında da yüzde 68.3 civarında.















Kaynak : Milliyet