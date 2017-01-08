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Günün ağarmasıyla Trabzon’daki yangının boyutu ortaya çıktı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan orman yangınının boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Yaşam / 8 Ocak 2017 Pazar 09:26
Günün ağarmasıyla Trabzon’daki yangının boyutu ortaya çıktı
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Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkiinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Arazinin sarp olması nedeniyle ekipler yangına bir süre müdahale edemezken, Ordu, Giresun ve Rize'den de takviye ekiplerin gelmesiyle yangının büyük bir bölümü sabahın ilk ışıklarıyla söndürüldü. Yanan çam ağaçlarından dumanların çıktığı görülürken, arazinin büyük bölümünün ise yandığı gözlendi.

Sürmene'deki orman yangını kontrol altına alındıTrabzon'da ormanlık alanda yangın Kaynak : İHA

GiresunOrman YangınıÇamburnu


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