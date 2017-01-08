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FETÖ'den tutuklu polis cezaevinde intihara kalkıştı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan bir polis intihara kalkıştı.

3. Sayfa / 8 Ocak 2017 Pazar 10:43
FETÖ'den tutuklu polis cezaevinde intihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Kapalı Cezaevi’nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Gümüşhane Cezaevinde tutuklu bulunan polis memuru A.A.(36), kendini asarak intihara kalkıştı.

Kurtarılan A.A., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

Polis MemuruFetö Terör Örgütü112 Acil Servis


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