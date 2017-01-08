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Erdoğan'dan şehit Fethi Sekin'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de teröristlere karşı kahramanca mücadele eden polis memuru şehit Fethi Sekin'in ailesini aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sekin'in ailesine taziyelerini iletti.

Güncel / 8 Ocak 2017 Pazar 17:51
Erdoğan'dan şehit Fethi Sekin'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında yaşanabilecek olası faciayı kendi canını ortaya koyarak önleyen kahraman polis Fethi Sekin'in ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün şehit trafik polisi Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve polis kardeşi Fikret Sekin'i arayarak aileye telefon aracılığıyla da taziyelerini iletti.

Şehit polis Seki'ye Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun yakınlarına da metanet ve başsağlığı dilediğinde bulundu.

Kaynak : İHA

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