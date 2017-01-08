Eğitime kar engeli

Bursa'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür.' ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



ZONGULDAK'TA EĞİTİME ARA



Zonguldak Valiliği tarafından okulların bir gün sureyle tatil edildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, 'Kar yağışı devam ediyor. İlimiz merkez, bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli'de yaygın, örgün ve özel eğitim kurumları yarın tatil edilmiştir. Engelli, emzikli ve hamile kamu görevlilerimiz de 9 Ocak 2017 Pazartesi günü idari izinlidir' ifadelerine yer verildi.



ÇANAKKALE'NİN BAZI İLÇELERİ



Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, '09/01/2017 Pazartesi günü il merkezindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim çalışanı engelli ve hamile personel 09/01/2017 Pazartesi günü bir gün idari izinlidir' dedi.



Çanakkale merkez ile Eceabat, Çan, Lapseki, Ezine, Yenice, Biga, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün, Gelibolu ilçesinde 9-10 Ocak tarihlerinde 2 gün eğitime ara verildi.



Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde eğitime devam edilecek.



DÜZCE - AKÇAKOCA



Akçakoca'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi.



Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.





Kaynak : AA