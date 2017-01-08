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Düşen kar kütlesinden böyle kurtuldular

Karaman’da vatandaşların yağan sulu kardan ıslanmamak için altına girdikleri bir iş yerine ait sundurmanın üzerine kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin düşmesi ve vatandaşların kaçışmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 8 Ocak 2017 Pazar 10:58
Düşen kar kütlesinden böyle kurtuldular
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Olay, dün öğle saatlerinde Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan durakta meydana geldi. Evlerine gitmek için durağa gelen vatandaşlar, otobüs ve minibüs beklemeye başladı.

O sırada yağmaya başlayan sulu kar nedeniyle yolculardan bir kısmı ıslanmamak için iş yerlerine ait sundurmanın altına girdi. Olacaklardan habersiz beklemekte olan yolcular, bir anda altına sığındıkları sundurmanın üzerine çatıdan kopan kar kütlesinin düşmesiyle büyük bir panik yaşayarak sağa sola kaçıştı. Üzerine kar kütlesi düşen sundurma ise parçalandı. Yaşanan olayda kimse yaralanmazken, o anlar yan taraftaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak : İHA

Atatürk Bulvarı


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