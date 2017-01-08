Bursa-İzmir karayolu 13 saat sonra açıldı

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 15 saattir trafiğe kapalı olan karayolu, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.



Bölge trafik ekipleri, açılan yolda önceliğin Bursa'dan İzmir istikametine giden araçlara verildiğini belirtti.



Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda yakıtı biten araçlar için mazot ve benzin dağıttı.



Yolda kalan sürücüler ve vatandaşlar için de Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı, Karacabey Kaymakamlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT, UMKE ve diğer sivil toplum kuruşları tarafından yaklaşık 6 bin kumanya dağıtıldı.



Kaynak : AA