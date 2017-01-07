Bayburt'ta feci kaza: 3 ölü 5 yaralı

Bayburt'ta takla atan araca çarpmamak için durmaya çalışan tırın altına arkadan gelen bir otomobil girdi. 3 kişi hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Kışla Kavşağı'nda kaza yaparak takla atan araçtan kurtulmaya çalışan tır manevra yaptı. O esnada tırı sollamaya çalışan 61 TK 492 plakalı araç ise kendisini kurtaramayarak tırın altına sıkıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 61 TK 492 plakalı araçtaki M.A. ve H.Ç. olay yerinde, M.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.