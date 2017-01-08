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Arabanın üzerine çamaşır makinesi attı

İzmir’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Apartmanının önüne araç park edilmesine kızan bir kişi, önce aracın üstüne boya döktü, ardından evindeki çamaşır makinesini balkondan arabanın üzerine attı.

3. Sayfa / 8 Ocak 2017 Pazar 17:50
Arabanın üzerine çamaşır makinesi attı
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İzmir Gaziemir ilçesi 56 numaralı sokakta ilginç bir olay yaşandı.

Dün gece saatlerinde apartmanının önüne araç park edildiği için sinirlenen bir şahıs, araç kaldırılmayınca önce üstüne boya döktü, ardından çamaşır makinesini balkondan arabanın üzerine attı. Sabah saatlerinde otomobilini, üstündeki çamaşır makinesiyle birlikte gören araç sahibi şoke olurken, şahsın daha önce de apartmanının önüne park eden araçlara benzer zararlar verdiği iddia edildi. Araç sahibi, olayla ilgili şikayetçi oldu.

Olayın görgü tanığı M.B., gece uyurken bir ses duyduğunu, arabanın üstüne çamaşır makinesi atıldığını ise sabah işe giderken gördüğünü ve şoke olduğunu söyledi.

Kaynak : İHA

Görgü TanığıÇamaşır Makinesi


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