Siber taarruz: Saldırılar %984 arttı

Yurtdışı IP adreslerinden yapılan saldırılarda Almanya 258 saldırı ile 15 Temmuz öncesi en çok saldırı yapılan kaynak ülke konumunda iken 15 Temmuz sonrası 4 bin 437 saldırı ile ABD en çok siber saldırı yapılan ülke olmuştur. ABD kaynaklı IP’lerle darbe girişimi öncesi 3,5 ayda 97 saldırı yapılırken, darbe girişimi sonrası 3,5 ayda 4 bin 437 saldırı yapılarak yüzde 4 bin 574 artış göstermiştir. İkinci sırada 691 saldırı ile İngiltere bulunuyor.



DÜNYANIN HER KÖŞESİNDEN



Siber saldırılarda kullanılan IP adres kaynaklarına göre bu saldırıların yapıldığı ülkeler arasında Vietnam, Kanada, Rusya, Hindistan, Çin, Hollanda, Avustralya, Fransa, Yeni Zelanda, İspanya, Litvanya, Brezilya, Japonya, Meksika, İsveç, İtalya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, İran, İrlanda, Tayvan ve Pakistan da bulunuyor.





Türkiye kaynaklı yapılan siber saldırılar 197’den 464’e çıkarak yüzde 235 artış gösterdi. Bu saldırılar, Jandarma Genel Komutanlığının Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) birimleri ve sistemlerince engellendi.



KAOS VE İÇ SAVAŞ UYARISI



Raporda, FETÖ’nün DEAŞ bağlantılarına da yer verildi. Raporda özetle, “Olaylar, duyumlar, telsiz görüşmeleri ve ele geçen malzemeler değerlendirildiğinde, darbe girişimine katılan FETÖ/PDY terör örgütüne üye şahısların güvenlik kuvvetlerine yakalanmamak maksadıyla DAEŞ ve PKK/KCK üyesi şahısların yardımıyla bölgelere geçebilecekleri, FETÖ/PDY örgüt mensuplarının tekrar toparlanarak önümüzdeki dönemde ülkemize yönelik diğer terör örgütleri ile birlikte canlı bomba, suikast, silahlı saldırı türü eylem yapabilecekleri, Türkiye’de bir kaos ve iç savaş ortamı oluşturmaya çalışabilecekleri değerlendirilmektedir” denildi.



Raporda, FETÖ/PDY adına darbe teşebbüsüne katılan rütbeli olduğu değerlendirilen ve açık kimlikleri tespit edilemeyen iki örgüt mensubunun silahlarıyla Uludere bölgesinden Kuzey lrak’a geçtikleri bilgisine de yer verildi.