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Şanlıurfa'da 2 canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 2’si canlı bomba olmak üzere toplam 5 terörist jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

3. Sayfa / 7 Ocak 2017 Cumartesi 16:01
Şanlıurfa'da 2 canlı bomba yakalandı

Suriye’nin Haseke ilinde terör örgütü PYD/PKK kamplarında eğitim alarak Türkiye’de terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırını geçen 5 terörist Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde yer alan Cırcıp Deresi mevkiinde jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Karakolunda ifadeleri alınan 5 teröristten 2’sinin canlı bomba olduğu belirlendi.

Canlı bomba olduğu belirlenen A.A ve A. isimli teröristlerin Suriye’nin Haseki ilinde eğitim aldıkları ve Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile İstanbul Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları tespit edildi.

Türkiye’de mühimmatlarını temin edecekleri öğrenilen teröristlerle ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak : İHA

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