Reina saldırısını DAEŞ'ın Özbek hücresi planladı

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin can verdiği Reina katliamını DEAŞ terör örgütünün “Özbek” hücresinin organize ettiği belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 39 kişiyi katleden terör örgütü DEAŞ'ın, Doğu Türkistan uyruklu “Özbek” yapılanmasını deşifre etti. Yürütülen operasyonda, Reina katliamcısı DEAŞ'lı teröriste yardım ve yataklık yapan 10 kişilik bir hücre de çökertildi. Gözaltına alınan bu hücre yapılanmasının, Reina saldırısının organizasyonunda aktif olarak görev aldıkları belirlendi.



Operasyonlarda, Reina katliamını yapan Ebu Muhammed Horasani kod adını kullanan ancak gerçek ismi henüz belirlenemeyen Özbek asıllı olduğu belirtilen Doğu Türkistanlı teröriste yardım ve yataklık yapan 10 kişi ile ilişkileri olan 15 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e ulaştı.



15 ARALIK'TA İSTANBUL'A GELDİ



Reina saldırganının aralık ayında Konya merkezli hücrenin ortaya çıkmasının ardından harekete geçtiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; Konya'da 12 Aralık günü bir yolcu otobüsüne çanta içerisinde teslim edilen bir kargo, muavinin şüphesi üzerine ele geçirildi. Çantadan suikast silahı Sig Sauer ve 50 mermi çıktı. Kargonun alıcılarına yönelik yapılan operasyonda, İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu A. Abulizi ile O. Asım gözaltına alındı. Araştırmalarda, silah bulunan kargonun üzerindeki isimlerden yola çıkılarak Konya'da yaşayan W. Abulizi de yakalandı. A. Abulizi ile Konya'daki W. Abulizi'nin akraba olduğu anlaşıldı. W. Abulizi'nin ise Reina eylemcisiyle bağlantılı olduğu yılbaşındaki saldırıdan sonra tespit edildi. DEAŞ'ın bu hücresinin çökertilmesinin ardından Reina katliamcısı olan saldırganın 15 Aralık günü Konya'dan İstanbul'a geldiği belirlendi. Konya'daki DEAŞ'ın Özbek hücresinin de, katliamda kullanılan silah ve patlayıcıları örgüt üyelerince İstanbul'a getirdiği belirlendi. Hücrenin, saldırı sonrasında Reina saldırganına lojistik destek vermeye devam ettikleri tespit edildi.



Bu arada Konya'da yakalanıp gözaltına alındığı öne sürülen teröristin karısı ve iki çocuğunun ele geçirilmediği ortaya çıktı. Teröristin ailesinin, yılbaşı saldırısından önce DEAŞ'ın başka bir hücresine teslim edildiği anlaşıldı. Kaynak : Habertürk