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Reina saldırısında ilginç detay

Yılbaşı gecesi Reina’yı kana bulayan ve 39 kişiyi öldüren teröristin, saldırıdan dakikalar sonra eğlence merkezinden yürüyerek çıktığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler gün yüzüne çıktı.

Güncel / 7 Ocak 2017 Cumartesi 02:46
Reina saldırısında ilginç detay

Saat 01.37'de çekilen kamera görüntülerinde saldırganın, Reina'dan Ortaköy yönüne doğru yaklaşık 60 metre ilerledikten sonra olay yerini izleyen bir grup tarafından durdurulduğu, eline bakıldıktan sonra da yaralı zannedilerek gitmesine izin verildiği görülüyor. Saldırganı durduranların sivil polis olabileceği de iddia ediliyor.

Gece kulübünün çok yakınındaki bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerine göre saldırgan olduğu iddia edilen kişi, Reina'dan ayrıldıktan sonra sola dönerek, Ortaköy istikametine doğru yürüyor. Sol elini cebinde tuttuğu görünen şahıs, Reina'dan yaklaşık 60 metre uzaklıkta bir aracın arkasında duran bir grup sivil tarafından durduruluyor.

Sivillerin içinde yakası fosforlu bir görevli de dikkat çekiyor. Gruptaki iki sivil, saldırgana seslenerek, geri dönmesini istiyor. Geri dönen saldırganın yaralı halde olduğu anlaşılan sağ eline bakan iki sivil, bu şahsın gitmesine izin veriyor. Saldırgan olduğu iddia edilen kişinin bu esnada bile sol elini cebinden çıkarmadığı görülüyor. Cebinde tuttuğu nesnenin silah ya da bir patlayıcı olabileceği tahmin ediliyor.


Kaynak : Hürriyet

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