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Portekiz'in Eski Cumhurbaşkanı Soares öldü

Portekiz’in eski Cumhurbaşkanı Mario Soares hayatını kaybetti. 13 Aralıktan bu yana Cruz Roja Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tutulan Soares 92 yaşındaydı.

Dünya / 7 Ocak 2017 Cumartesi 23:39
Portekiz'in Eski Cumhurbaşkanı Soares öldü

Karanfil Devrimi'nden sonra Portekiz Sosyalist Partisi'ni kuran Mario Soares'in eşi Maria Barroso da geçtiğimiz sene 90 yaşında ölmüştü.

Portekiz'de 'demokrasinin babası' olarak kabul sosyalist Mario Soares, 1986-1996 yılları arasında iki dönem, Portekiz Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Soares, Lizbon Üniversitesi'nde tarih, felsefe ve hukuk eğitimi almıştı. Soares'in ölümü üzerine hükumet ülkede 3 günlük yas ilan etti. Kaynak : İHA

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