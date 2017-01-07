USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Michelle Obama'dan duygusal veda

ABD Başkanı Obama'nın eşi Michelle Obama, Beyaz Saray'daki son konuşmasında, ''First Lady'niz olmak hayatımın en büyük onuruydu ve umarım sizi gururlandırmışımdır.' dedi

Yaşam / 7 Ocak 2017 Cumartesi 00:31
Michelle Obama'dan duygusal veda

Görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, Beyaz Saray'daki son konuşmasında, 'First Lady'niz olmak hayatımın en büyük onuruydu ve umarım sizi gururlandırmışımdır.' dedi.

ABD'nin ilk siyahi 'First Lady'si olan Michelle Obama, '2017'nin Okul Danışmanları' konulu etkinlikte, ülkenin farklı yerlerinden eğitimcilerle Beyaz Saray'da son kez bir araya geldi.

Burada duygusal bir konuşma yapan Obama, toplumun hemen her kesiminden güzel tepkiler aldığını belirterek, ''First Lady'niz olmak hayatımın en büyük onuruydu ve umarım sizi gururlandırmışımdır.' ifadesini kullandı.

Özellikle okul çağındaki gençlere cesur olmalarını tavsiye eden Obama, 'Korkmayın, odaklanın, umutlu olun ve kendinizi güçlendirin.' diye konuştu.

20 Ocak'taki yemin töreninin ardından görevi devralacak Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'ın yeni 'First Lady'si olacak. Kaynak : AA

Beyaz SarayUmutluBarack ObamaMichelle ObamaDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı