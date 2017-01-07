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Mersin'de DEAŞ üyesi 4 Çeçen yakalandı

İçel’de terör örgütü DEAŞ’a katılmak üzere Hatay’a giderken sahte kimliklerle yakalanan 4 Çeçen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa / 7 Ocak 2017 Cumartesi 09:11
Mersin'de DEAŞ üyesi 4 Çeçen yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İçel Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ’a katılmak üzere Hatay’a giden 4 Çeçen’i Tarsus ilçesinde yakaladı. Türkiye’deki Suriyelilere verilen geçici kimliklere benzer sahte kimlikle yakalanan M.H., A.R., F.A. ve H.A. adlı şüphelilerin, Hatay üzerinden Suriye’ye geçmeyi planladıkları belirtildi.

Şahıslar, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaynak : İHA

Emniyet Müdürlüğü


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