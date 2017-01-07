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Karlı yolları traktörle aşan Ömer öğretmen işsiz kaldı

13 aydır ücretli öğretmen olarak görev yapan Ömer Karahan, okula sözleşmeli öğretmen atanınca işsiz kaldı.

Güncel / 7 Ocak 2017 Cumartesi 10:17
Karlı yolları traktörle aşan Ömer öğretmen işsiz kaldı

Türkiye, Erzurumlu öğretmen Ömer Karahan'ı, karla kaplı 6 kilometrelik yolu traktörle kat ettikten sonra kendisini karşılayan öğrencileriyle çektirip sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla tanıdı.

Çocukların okulda kendisini beklediğini düşünerek karla kaplı yolu zor şartlarda kat edip okula varan Ömer Öğretmen ve öğrencilerine, fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasından sonra yardım yağdı. Yoksul öğrenciler gönderilen kıyafet ve kırtasiye malzemeleriyle sevindi.

13 aydır Kışlatepe Narman İlköğretim Okulu'nda ücretli öğretmen olarak görev yapan Ömer Karahan, okula sözleşmeli öğretmen atanınca işsiz kaldı.



Habertürk'e konuşan Karahan, 14 Ekim'den bu yana işsiz olduğunu belirterek duygularını şöyle özetledi: “Köye sözleşmeli öğretmen geleceği bilgisini dersteyken mesajla aldım. ‘Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelip ilişiğinizi kesiniz' yazıyordu. Çocuklara son ders söylerim diye düşünüyordum ancak öğle arası yeni öğretmen gelince anlatmak zorunda kaldım. Çocuklar ağlamaya başladı. 1'inci sınıf öğrencisi Nazlıcan, bana sarıldı ve ‘Ben sizi çok seviyorum öğretmenim. Siz giderseniz ben de okula gelmem' dedi. Çok duygulandım ama yapacak bir şey yoktu. Ceketimi alıp, çıktım okuldan...”

‘HÂLÂ YARDIM GELİYOR'

Sosyal medyada tanındıktan sonra okula yardım gönderildiğini ve hâlâ da geldiğini söyleyen Ömer Öğretmen şöyle devam etti: “İhtiyacı olan insanları araştırıyorum. Gelen yardımları yoksul öğrencilere, yetimhanelerde kalan çocuklara ve yoksul ailelere gönderiyorum. Ancak yardım etmek isteyen insan sayısı çok arttı. Altından kalkmak zorlaştı, bu nedenle bir yardım derneği kuracağım. Bir yandan da atanabilmek için KPSS'ye hazırlanacağım.”










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