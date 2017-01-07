USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Kahraman şehit Fethi Sekin'i binler uğurladı

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin’i Türk bayrakları ve fotoğraflarıyla gelin gibi süslenen ilçede binlerce kişi uğurladı.

Güncel / 7 Ocak 2017 Cumartesi 14:23
Kahraman şehit Fethi Sekin'i binler uğurladı
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Önceki gün, İzmir Adliyesi önünde teröristlerin bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği terör saldırısında, Keleşnikofla ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla öldürüp, son mermisine kadar çatışan ve daha sonra şehit düşen 3 çocuk babası 44 yaşındaki Trafik Polisi Fethi Sekin'in naaşı baba evinden helallik alınmasının ardından Baskil ilçesine getirildi.

Türk bayrakları ve şehidin fotoğrafları ile ilçenin tamamı süslendi. Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından kahraman Şehit Fethi Sekin için hükümet konağı önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.



Törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar, Metin Bulut, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, diğer protokol üyeleri askeri ve emniyet personeli, şehidin ailesi, yakınları, Elazığ ve çevre illerden binlerce kişi katıldı.



Tören öncesi şehidin eşi Rabia, oğlu Tolunay, kızları Dila ve Nisa Sekin, kardeşleri Sekin'in bayrağa sarılı tabutunu öperek, göz yaşı döktü. Şehidin kız kardeşi ise göz yaşları içerisinde, teröristlere, “Siz geberdiniz, ağabeyim şehit oldu” dedi.



Şehidin kız kardeşi daha sonra, “Sana avcunu açmış bekliyor peygamber, ey peygamberim sana komşu gönderdik kabul et” diye gözyaşı dökmesi tören alanında bulunan herkesi ağlattı.



Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde kalafalttan alınan şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına götürüldü. Toplanan binlerce kişinin teröre lanet sloganları eşliğinde şehidin naaşı, defnedileceği Doğancık köyü mezarlığına hareket etti. Şehidin, yaklaşık iki 2 ay önce vefat eden annesi Hatun Fethiye Sekin'in (63) mezarının yanında toprağa verileceği belirtildi. Kaynak : İHA

Nihat Doğan: Ömer Halisdemir kadar Türk, Fethi Sekin kadar Kürdüz Nihat Doğan: Ömer Halisdemir kadar Türk, Fethi Sekin kadar Kürdüz İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme

Fethi SekinGenel Başkan YardımcısıCenaze Töreni Belediye BaşkanıHükümet Konağı


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı