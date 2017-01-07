Kahraman polise son veda

İzmir'de terör saldırısında şehit düşen kahraman polis Fethi Sekin memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir Bayraklı Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında gerçekleştirilen terör saldırısının büyük bir katliama dönmesini önleyen kahraman polisimiz Fethi Sekin, teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu.
ŞEHİT POLİSE VEDA
Adliyede yapılan törenden sonra cenazesi memleketi Elazığ'a getirilen Sekin'i binlerce kişi son yolculuğa uğurlandı.
Cenazede konuşan şehit polisin eşi Rabia Sekin'in ' Peygamber efendim sana misafir gönderiyorum: Kabul et!' demesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Şehit Sekin, annesinin yanına defnedildi.