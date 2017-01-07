Kahraman polise son veda

İzmir Bayraklı Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında gerçekleştirilen terör saldırısının büyük bir katliama dönmesini önleyen kahraman polisimiz Fethi Sekin, teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu.



ŞEHİT POLİSE VEDA

Adliyede yapılan törenden sonra cenazesi memleketi Elazığ'a getirilen Sekin'i binlerce kişi son yolculuğa uğurlandı.



Cenazede konuşan şehit polisin eşi Rabia Sekin'in ' Peygamber efendim sana misafir gönderiyorum: Kabul et!' demesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Şehit Sekin, annesinin yanına defnedildi.







ŞEHİT MUSA CAN'A VEDA



Saldırıda yaşamını yitiren 47 yaşındaki Musa Can için de İzmir'de tören düzenlendi.



Karabağlar ilçesindeki Uzundere Cemevi'nde düzenlenen törene Musa Can'ın çalışma arkadaşları ve siyasilerin de aralarında olduğu yüzlerce kişi katıldı.



3 çocuk babası Musa Can, törenin ardından Uzundere Mezarlığı'nda toprağa verildi.









Saldırıda yaşamını yitiren 47 yaşındaki Musa Can için de İzmir'de tören düzenlendi.Karabağlar ilçesindeki Uzundere Cemevi'nde düzenlenen törene Musa Can'ın çalışma arkadaşları ve siyasilerin de aralarında olduğu yüzlerce kişi katıldı.3 çocuk babası Musa Can, törenin ardından Uzundere Mezarlığı'nda toprağa verildi.