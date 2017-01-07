Saldırıda kullanılan araçları aldığı belirlenen A.K.'nın 1 Ocak'ta Hakkâri Esendere Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçtiği kameralardan tespit edildi.



1 YILDIR ÖRGÜTTE

Kimlikleri belirlenen 2 PKK'lı teröristten biri 1980 doğumlu ve Kahramanmaraş Elbistan nüfusuna kayıtlı. Dicle Üniversitesi öğrencisi. 2015'te PKK'ya katılmış. İkisi de PKK'nın 'özel' denilen biriminden.



İKİSİ DE SURİYE'DEN GİRİŞ YAPTI

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Suriye'den Mardin'e geçip 28 Aralık'ta geldikleri Bornova'da daire kiraladılar. Saldırıda kullanılan 2 aracı alıp teröristlere veren ev sahibi A.K. 1 Ocak'ta Hakkari'den Irak'a kaçmış.





