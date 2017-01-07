USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Sıcak Haber : Kahraman polisimiz Fethi Sekin'e son veda!..

İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristler Suriye'den

İki teröristin Suriye’den Mardin’e, 28 Aralık’ta da İzmir’e geldiği ortaya çıktı.

Güncel / 7 Ocak 2017 Cumartesi 11:44
İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristler Suriye'den

Saldırıda kullanılan araçları aldığı belirlenen A.K.'nın 1 Ocak'ta Hakkâri Esendere Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçtiği kameralardan tespit edildi.

1 YILDIR ÖRGÜTTE
Kimlikleri belirlenen 2 PKK'lı teröristten biri 1980 doğumlu ve Kahramanmaraş Elbistan nüfusuna kayıtlı. Dicle Üniversitesi öğrencisi. 2015'te PKK'ya katılmış. İkisi de PKK'nın 'özel' denilen biriminden.

İKİSİ DE SURİYE'DEN GİRİŞ YAPTI
Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Suriye'den Mardin'e geçip 28 Aralık'ta geldikleri Bornova'da daire kiraladılar. Saldırıda kullanılan 2 aracı alıp teröristlere veren ev sahibi A.K. 1 Ocak'ta Hakkari'den Irak'a kaçmış.


Nihat Doğan: Ömer Halisdemir kadar Türk, Fethi Sekin kadar Kürdüz Nihat Doğan: Ömer Halisdemir kadar Türk, Fethi Sekin kadar Kürdüz İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme

EsendereIrakDicle ÜniversitesiSuriye


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı