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İçerde dizisi oyuncuları yoğun kar nedeniyle ormanda mahsur kaldı!

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bir dizinin yaklaşık 80 kişiden oluşan çekim ekibinin Belgrad Ormanı’nda mahsur kaldığı öğrenildi. Çok sayıda ekip mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor.

3. Sayfa / 7 Ocak 2017 Cumartesi 11:18
İçerde dizisi oyuncuları yoğun kar nedeniyle ormanda mahsur kaldı!

Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Beyaza bürünen şehirde araçlar yollarda kaldı, ulaşım aksadı.

Çekimler için Belgrad ormanına giden 'İçerde' ekibi de kardan nasibini aldı.



Nebil Sayın sayfasına '80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor.' notunu düştü.

Sayın son durumu ise 'Arkdaşlar şuan AKUT, itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık onları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz, haber vereceğim' sözleriyle anlattı.



Oyuncu Ahmet Bilgin de Twitter üzerinden 'İçerde' ekibi için yardım istedi.



Kurtarma ekibi AKUT da resmi Twitter sayfasından mahsur kalan ekip ile irtibat halinde olduklarını duyurdu.


Kaynak : İHA

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