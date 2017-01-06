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Eskişehir Emniyeti: Anonslar gerçek dışıdır

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, beyaz bir aracın ihbar edildiği telsiz konuşmalarının sosyal medyada dağılması üzerine bir açıklama yaptı.

Yaşam / 6 Ocak 2017 Cuma 23:18
Eskişehir Emniyeti: Anonslar gerçek dışıdır

Bahse konu telsiz anonslarında bir vatandaşın polisi arayarak, beyaz bir araç içerisinde 3 şahsın ve uzun namlulu silahların bulunduğu söyleniyordu.

Telsizden alınan ses kaydının şehirdeki birçok kişi tarafından paylaşılması üzerine ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, '6 Ocak 2017 günü saat 11.00 sıralarında polis merkezimize gelen ihbarda, beyaz renkli bir kango araçta şüpheli şahısların olduğu bildirilmiştir. Ancak bahse konu anons kaydının sosyal medya üzerinden yayınlanarak halkta panik oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı takdirle karşılanmıştır. Ancak anonsla ilgili somut bir veriye ulaşılmamıştır' denildi. Kaynak : İHA

Sosyal MedyaPolisEskişehir


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