USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Sıcak Haber : Kahraman polisimiz Fethi Sekin'e son veda!..

Eskişehir'de şüpheli araç iddiası

İl Emniyet Müdürlüğü: 'Vatandaşlarımızdan içinde bulunduğumuz hassas günlerde bu tarz, halkı korku ve endişeye sevk edebilecek paylaşımlara itibar etmemelerini istiyoruz'.

3. Sayfa / 6 Ocak 2017 Cuma 20:51
Eskişehir'de şüpheli araç iddiası

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden, sosyal medyada yayılan bir ses kaydına kent halkının itibar etmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal paylaşım sitelerinde ve internet ortamında, emniyet müdürlüğü haber merkezi tarafından aranan şüpheli bir araç ve şahıs ihbarı sonrası ekiplere yapılan telsiz anonsunun kaydının düştüğü, bu kaydın bazı art niyetli kişilerce internet uygulamaları aracılığıyla yayıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 'Vatandaşlarımızdan içinde bulunduğumuz hassas günlerde bu tarz, halkı korku ve endişeye sevk edebilecek paylaşımlara itibar etmemelerini, Eskişehir polisi olarak bizlerin görevi başında olduğumuzun bilinmesini rica ederiz.' ifadesine yer verildi.

Kaynak : AA

Emniyet MüdürlüğüSosyal PaylaşımEskişehir


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı