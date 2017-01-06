Eskişehir'de şüpheli araç iddiası

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden, sosyal medyada yayılan bir ses kaydına kent halkının itibar etmemesi yönünde uyarıda bulunuldu.



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal paylaşım sitelerinde ve internet ortamında, emniyet müdürlüğü haber merkezi tarafından aranan şüpheli bir araç ve şahıs ihbarı sonrası ekiplere yapılan telsiz anonsunun kaydının düştüğü, bu kaydın bazı art niyetli kişilerce internet uygulamaları aracılığıyla yayıldığının tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, 'Vatandaşlarımızdan içinde bulunduğumuz hassas günlerde bu tarz, halkı korku ve endişeye sevk edebilecek paylaşımlara itibar etmemelerini, Eskişehir polisi olarak bizlerin görevi başında olduğumuzun bilinmesini rica ederiz.' ifadesine yer verildi.



Kaynak : AA