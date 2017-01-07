DEAŞ bombalı araçla katliam yaptı!

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde öğle saatlerinde DEAŞ terör örgütü tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi.



Azez’deki kaymakamlık binası yakınlarında halkın yoğun olarak bulunduğu pazarda gerçekleşen terör saldırında 23 kişi hayatını kaybederken, 71 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi.



Durumu hafif olan yaralılar muhaliflerin kontrolündeki Suriye’deki hastanelere kaldırıldı. Kaynak : İHA