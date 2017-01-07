Celal Kılıçdaroğlu'ndan şok iddia

Beyaz Tv'de ekrana gelen Dinamit programına telefonla bağlanan Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evinden zorla götürülmek istendiğini iddia etti.



EVİMDEN ZORLA GÖTÜRMEK İSTEDİLER



4 Ocak Çarşamba günü geç saatlerde evine dört kişinin geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu kişilerden ikisinin yaklaşık 10 yıldır görüşmediği iki oğlunun olduğunu ifade ederek " Yanlarında şahıslarla birlikte 'seni götürmeye geldik.' dediler. Kimseyle görüşmek istemediğimi söylememe rağmen 'Zorla götüreceğiz. Aşağıda on tane adamımız var. Seni sürükleye sürükleye götüreceğiz.' dediler." diye konuştu.



TALİMAT CHP'Lİ VEKİLDEN



Celal Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti;



2007'den beri ortada yoklar. Şimdi mi akıllarına geldim. 'Biz büyük bir yerden talimat aldık' dediler. Kimden talimatı aldıklarını sorduğumda CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Deniz Atabay tarafından talimat aldıklarını söylediler. Ben de bunları kabul etmediğim için evimi terk etmediler. Bu arada polisler de geldi.



BANA RÜŞVET TEKLİF ETTİ



Hüseyin Yıldız bana telefon açıyor. Sana İzmir'de bir ev, bir araba bir de maaş bağlayacağım diyor. Ben bunları kabul etmediler. Beni susturmak istiyorlar. Ben bu yola baş koydum. Şimdiye kadar neredeydiler?



TALİMATI AĞABEYİMDEN ALDI



Hüseyin Yıldız talimatı Kemal ağabeyimden aldı. Yada yolsuzlukları ortaya çıkacak olan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'dan almıştır. Çocuklarıma demek ki para verdiler. 10 yıldır aramıyorlar, görüşmüyorum. Şimdi mi akıllarına geldim.









