USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Sıcak Haber : Kahraman polisimiz Fethi Sekin'e son veda!..

Bursa'da görülen kayıp 3 çocuk bulundu

İstanbul’da esrarengiz şekilde ortadan kaybolan ve en son Bursa’da görülen 16 ve 17 yaşlarındaki 3 genç, Antalya’da bulundu.

Yaşam / 7 Ocak 2017 Cumartesi 11:23
Bursa'da görülen kayıp 3 çocuk bulundu

Kabataş Lisesinde okuyan Eray Aygün (16), berber çırağı olan Harun Alkan (17) ve eczacı kalfası olan Cemil Yosun (17) yılbaşından hemen sonra ailelerine haber vermeden evlerinden ayrıldı.

Üçü de ilkokul arkadaşı olan çocukların eve gelmemesi üzerine meraklanan aileler en yakın polis merkezine gidip başvuru yaptı. Kayboldukları tarihin ertesi günü üçünün de resminin bulunduğu kayıp afiş hazırlayan aileler sosyal medya hesaplarından kayıp ilanını paylaştı.

İlanı verdikleri günün ertesi sabahında Bursa'dan kayıp çocukların görüldüğü bilgisi gelen aile, vakit kaybetmeden yola koyuldu. Bursa'da sokak sokak gezen aile otobüs duraklarına, AVM'lere kayıp çocuklarının fotoğrafını astı.



İhlas Haber Ajansı'nın dün servis ettiği haberin ardından Antalya'da ikamet eden duyarlı bir vatandaş 3 çocuğu gördü. Vatandaşın polise haber vermesiyle 3 çocuk bulundu.

Polis ekipleri, çocukları Antalya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim etti. Yetkililer, tarafından aranan aile ise çocuklarına kavuşmak için Antalya'ya gitti. Kaynak : İHA

Sosyal MedyaPolisKayıp ÇocukPolis EkipleriAntalya


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı