Başbakan Yıldırım'dan Başika ve Sincar açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Iraklı mevkidaşı Haydar el İbadi ile bir saat baş başa görüşen Başbakan Yıldırım, daha sonra düzenlenen basın toplantısında terör örgütü PKK'nın IŞİD'in temizlenmesiyle yerleştiği Sincar bölgesinden çıkarılacağını söyledi.İbadi'ye hitabenşeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli' diyen Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor. Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz.Bundan sonraki bütün enerji ve gücümüzü Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ekonomik olarak yatırım olarak her iki ülkenin kalkınması şeklinde çalışmaya hazırız. eğitim alanında bugün bir işbirliği anlaşması imzalayacağız.Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır.Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz.'Ankara ve Bağdat'ın birlikte çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, Bağdat yönetiminin son dönemde IŞİD'e karşı başarılı operasyonlar yaptığını belirtti.Irak'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün Ankara için çok önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, Bağdat yönetiminin bu hususu bilmesini istedi.Başika'daki askeri kampın bir ihtiyaçtan doğduğunu hatırlatan Yıldırım, sorunun dostane bir çözüme ulaştırılacağı açıklamasını yaptı.Yıldırım, Iraklı mevkidaşı Hayder el İbadi'yi en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamak istediklerini söyledi. İki yıl aradan sonra göreve başladıktan sonra ilk yurtdışı ziyaretlerimden birini Irak'a yaptığına değinen Yıldırım, tarafların bu aşamadan sonra ilişkileri geliştirmek için hazır olduğunu ifade ederek yeni sınır kapıları açılacağını ilan etti.Yıldırım'ın sonraki durağı, Kürt yönetiminin merkezi Erbil. Yıldırım'ın gündeminde Musul operasyonu, Başika'daki Türk askerleri, Irak'taki PKK varlığı ve Şii milisler var.