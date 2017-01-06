USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

ABD'de havalimanında silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletindeki havalimanında gerçekleştirilen saldırıda ilk bilgilere göre 3 kişi

Dünya / 6 Ocak 2017 Cuma 21:44
ABD'de havalimanında silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında düzenlenen silahlı saldırıda, alınan ilk bilgilere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Florida'da yerel medyada yer alan haberlerde, Fort Lauderdale Havalimanında silahlı saldırı meydana geldiği ve olayda 3 kişinin öldüğü aktarıldı.

Saldırganı gözaltına alan polis, olayın Terminal 2'nin bagaj teslim bölümünde meydana geldiğini bildirdi.

Polis, olay yerindeki yolcuları güvenlik gerekçesiyle tahliye etti.

Dört terminali bulunan havalimanında günde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.

Havaalanında tesadüfen bulunan Beyaz Saray eski Sözcüsü Ari Fleischer de Twitter mesajında, 'Lauderdale Havaalanındayım. Ateş edildi. Herkes kaçıyor.' bilgisini verdi.




Kaynak : DHA

Silahlı SaldırıFlorida


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı