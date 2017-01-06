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Yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde çöp poşetine sarılı bir bebek cesedi bulundu.

3. Sayfa / 6 Ocak 2017 Cuma 10:58
Yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Olay, dün akşam Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Çınar Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sokakta oynayan çocuklar siyah çöp poşetini fark etti. Çocuklar tarafından açılan poşetteki bebek cesedi yere düştü.

Cesedi gören çocuklar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yeni doğmuş olduğu tahmin edilen bebeğin öldüğünü tespit etti.

Öte yandan cinsiyetinin kız olduğu öğrenilen bebeğin kollarının kesildiği belirtildi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

PolisBebek CesediEmniyet Müdürlüğü


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