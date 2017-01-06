USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Uzman Çavuş çatışmayı anlattı

İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırı sırasında çatışmaya müdahale eden H.Y adlı Jandarma Uzman Çavuş polisteki ifadesinde çatışmanın detaylarını anlattı.

Güncel / 6 Ocak 2017 Cuma 14:55
Uzman Çavuş çatışmayı anlattı

Teröristlerin siper aldığı jandarma aracının içerisinde asker olup olmadığı büyük merak konusu olmuştu. Araç şoförü olarak görevli olan erin silahsız olduğu için olaya müdahale edemediği ortaya çıktı.

H.Y'nin ifadesine göre aracında otururduğu sırada patlama meydana geldi ve teröristleri farkettikten sonra silahını çekerek çatışmaya başladılar. Yolun diğer tarafında teröristlerin siper aldığı ikinci jandarma aracının içinde ise bir jandarma erinin olduğu ortaya çıktı. Araç şoförü olarak görevli olan erin silahsız olduğu için olaya müdahale edemediği, teröristlerin ise aracın içindeki askeri farketmediği anlaşıldı.

Jandarma Uzman Çavuş H.Y polise verdiği ifadesinde çatışmayı şöyle anlattı:

'Adliyeye FETÖ kapsamında gözaltına alınan bir şüpheliyi götürmüştük. Aracımızı yol kenarına park ettik. Patlama sırasında araçtaydım. Patlama sırasında aracın ön camı patladı. Bu esnada adliye istikametine ve içinde bulunduğum araca doğru ateş edilmesinden dolayı araçta bana zimmetli olan MP5 marka silahımı alarak araçtan indim ve diğer tarafa geçtim. Şahsı gördüm. Diğer jandarma aracının bana göre sağ arka tarafından hedef gözetmeksizin ateş ettiğini farkettim. Ben de ateşle karşılık verdim. Aracın solunda bulunan şahsı ben görmedim. Fakat olay anında insan şantiyesindeki vatandaşlar 'Jandarma, şahıs bu tarafta' diye bağırdıklarından dolayı haberim oldu. Ben bu şahısların bize doğru hedef gözeterek ateş ettiklerini gördüm. Diğer jandarma aracının arkasından ateş eden şahsa doğru ateş ettim. Ateş ettiğim esnada trafik polisinin teröristlerin olduğu tarafa doğru ateş ederek koştuğunu, daha sonra adliye istikametine dönerken vurulduğunu gördüm.

Bir süre sonra aracımın önünde yatar vaziyette kendi silahıyla ateş eden bir polis memurunun mermisinin bittiğini anladım. Benden silahımı istedi. Ben de sağlam, korunaklı bir pozisyonda olduğundan dolayı polis memuruna silahımı verdim. Onun silahını da ben aldım. Çatışma devam etti. İki terörist etkisiz hale getirildi. Polisler olay yerine gelmeye başladı. Daha sonra çatışma bitti. Polisler şahsın üzerinde bomba olabileceğini belirterek kimseyi yaklaştırmadılar.

Nihat Doğan: Ömer Halisdemir kadar Türk, Fethi Sekin kadar Kürdüz Haberi Nihat Doğan: Ömer Halisdemir kadar Türk, Fethi Sekin kadar Kürdüz Haberi İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme

PolisÇatışmaUzman ÇavuşJandarma


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı