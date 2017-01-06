Türk savaş uçakları Kandil'e bomba yağdırdı

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiği, bölgede belirlenen 11 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölgede belirlenen, teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınakların olduğu 11 hedef ateş altına alınarak imha edildi.



Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi. Kaynak : AA