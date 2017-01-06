USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Sıcak Haber : KHK ile görevine iade edilen memurlar tam liste!..

Türk savaş uçakları Kandil'e bomba yağdırdı

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölgede belirlenen 11 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Dünya / 6 Ocak 2017 Cuma 22:35
Türk savaş uçakları Kandil'e bomba yağdırdı

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiği, bölgede belirlenen 11 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölgede belirlenen, teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınakların olduğu 11 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi. Kaynak : AA

KandilIrakHava Harekatı


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı