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Trump'tan Toyota'ya eleştiri

ABD Başkanı seçilen Trump: 'ABD’de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde'.

Ekonomi / 5 Ocak 2017 Perşembe 23:50
Trump'tan Toyota'ya eleştiri

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Japon otomotiv devi Toyota'nın Meksika’da fabrika kurma planını eleştirerek, 'ABD’de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde' açıklamasında bulundu.

Daha önce ABD'nin savunma devleri Lockheed Martin ve Boeing ile ülkenin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'u (GM) eleştiren Trump, bu kez de Toyota'yı hedef aldı.

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Toyota'nın 'Corolla' model araçlarını üretip ABD'ye satmak için Meksika'da yeni bir fabrika kurma planını eleştirerek, 'ABD’de fabrikanı kur veya daha büyük sınır vergisi öde' ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından, Toyota'nın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 0,7 değer kaybetti.

GM ve Ford'dan sonra, geçen sene ABD'de, Toyota 2,4 milyonluk araç satışıyla Amerikalı tüketicilerin en çok tercih ettiği üçüncü marka olmuştu.

Trump, salı günü yine Twitter'dan yaptığı açıklamada, GM'in Meksika’da ürettiği 'Chevy Cruze' modelini ABD’deki otomotiv galerilerine vergi ödemeden göndermesini eleştirerek, 'Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde' demişti.

ABD'nin en büyük ikinci otomotiv üreticisi Ford ise, salı günü, Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine ABD'nin Michigan eyaletinde 700 milyon dolarlık yatırım yaparak 700 kişilik yeni istihdam yaratacağını bildirmişti.

Kaynak : AA

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