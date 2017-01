İzmir’de gerçekleştirilen ve 2 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’da kente gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru’yu da ziyaret eden Bozdağ, saldırıda şehit olan Katip Musa Can için adliyede düzenlenen cenaze törenine katıldı.



Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “Şehitlerimizi yakınlarına, adliye çalışanlarına aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Eylemi yapan teröristin 2si kahraman güvenlik güçlerimizin mücadelesi ile ölü olarak ele geçirildi. Polis memuru Fethi Seki adeta kendisini feda ederek pek çok insanımızın yaralanmasına, şehit olmasına, büyük bir felaketin önüne geçmiştir. Bu vesileyle şehit Fethi Seki ile birlikte bütün asker,polis, terörle mücadele eden teşkilatımızı bütün güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Milletimiz onlara şükran borçludur. Güvenlik güçlerimizin kahraman mücadelesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir” dedi.



“NİCE TERÖR ÖRGÜTLERİ OLDU ŞİMDİ KİMSE HATIRLAMIYOR”



Bu menfur saldırının sadece İzmir’e değil tüm Türkiye’ye karşı yapılmış bir saldırı olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, bu terör saldırılarının ülke huzurunu, birliği kardeşlik hukukunu asla yok edemeyeceğini söyledi.



Bakan Bozdağ, “Bu terör saldırısını yapanlar yaptıranlar ve onlara bu taşeronluk görevini veren karanlık ve kirli güçler bilmeli ki Türkiye terörle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir. Bu tür saldırılar terörle etkin ve kararlı mücadelede asla bir zaafa yol açmayacaktır. Mücadele daha kararlı bir şekilde devam edecektir. DEAŞ, PKK daha başka bir çok terör örgütleriyle eşzamanlı mücadele eden tek ülke Türkiye’dir. Türkiye bugüne kadar nasıl mücadele ettiyse bundan sonra da mücadelesine devam ettirecektir. Terör kaybedecektir. Nice terör örgütleri oldu, devletimizin huzuruna birliğine kasteden pek çok terör örgütü oldu. Bir kısmının adını kimse hatırlamıyor. Emin olun bunların da adını bir zaman sonra kimse hatırlamayacak. Ama Türk Devleti, Türk milleti kıyamete kadar var olmaya devam edecektir” diye konuştu.



18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Eylem sırasında yaralanan 9 vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığını belirten Bakan Bozdağ, “Yaralılardan 2’si ayakta tedavi edilerek taburcu oldu, 7 vatandaşımız yaralı ve hayati tehlikesi yok. Bunlardan 3’ü avukat , 2’si polis 2’si sivil vatandaşımızdır. Şu ana kadar soruşturma bütün boyutlarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kolluk Güçlerince yürütülmektedir. Şu an itibariyle 18 gözaltı yapılmıştır. Saldırıyı yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Ancak şu an açıklamıyoruz hem soruşturmanın selameti, hem de diğer bağlantılarının tespiti açısında şu an kimliklerini açıklamıyoruz. Ama ileride elbette paylaşılacaktır. Terör eylemini gerçekleştiren terör örgütü konusunda herhangi bir tereddüt yok. Eylemi gerçekleştirme talimatını veren bölücü terör örgütü PKK’nın olduğunu göstermektedir. Şu an ki deliler çerçevesinde tereddüt ve şüphe yoktur.



Eylemin adliyede ve İzmir’de olmasına birileri faklı mesajlar yüklemek isteyebilir ama terör örgütlerinin yerleri ne olursa olsun huzurun, barışın, kardeşliğin, insanlığın düşmandır. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütleri insanlığa, barış fayda sağlamamıştır. Her daim zararların en büyüğünü vermiştir. O nedenle bu saldırının İzmir’de yapılmasını sadece İzmir’e yapıldığını görmek yanlış olur. Bu hepimize dönük bir terör saldırısıdır. Terörün dini, dili, yeri olmaz. “



“VARDİYELİ ÇALIŞARAK HEDEFLERİNE ULAŞACAKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR”



Başbakan Binali Yıldırım’ın Türkiye’de pek çok terör örgütünün vardiyeli mesai yaptıkları sözünü hatırlatan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:



“Böyle yaparak hedeflerine ulaşacaklarını düşünüyorlar. PKK eylem yapıyor, o bırakıyor DEAŞ, o bırakıyor FETÖ. Kaç vardiye çalışırlarsa çalışsınlar, bazen DEAŞ, bazen FETÖ ve onlara lojistik destek sağlayan gizli yapılar olsun kim olursa olsun Türkiye bunlarla baş edecek güce sahiptir. Türkiye’nin hem ülke içinde hem ülke dışında mücadelesi artarak devam edecektir. Onların inlerine girilerek mücadele edilecektir. Türkiye bu noktada kararlılığını terörü bitirene kadar devam ettirecektir.İzmir huzurun, barışın kardeşliğin şehir, buna zarar vermek isteyenler en büyük cevabı birliğine, kardeşliğine sahip çıkan İzmirlilerden alacaktı.r Nasıl ki kurtuluş savaşının, ilk ateşini Hasan Tahsin burada büyük kurtuluşa giden yolu açtıysa ben inanıyorum ki İzmirin huzurunu bozmak isteyenler İzmirin tarihine bakmalıydı. İzmirli vatandaşlarımızın sağduyusu ile terör, provokasyonu ortadan kaldırarak, hesaplarını da boşa çıkaracaktır.”



“ÖMER HALİSDEMİR GİBİ KAHRAMANLIK GÖSTERDİ”



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Bekir Bozdağ, şehit polis memuru Fethi Seki’nin isminin adliyede verileceğine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:



“15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ömer Halis Demir’in yaptığı, Türkiye’yi beliki 100 yıl geriye götürecek bir karanlığı nasıl sonlandırdıysa, kirli kanlı darbe girişimini nasıl başarısız kıldıysa şehidimizin yaptığı da büyük bir faciayı önlemiştir. Terör saldırısını yapanların üzerlerinden çıktığı malzemeye baktığımızda, 2 teröristin iki araçla geldiklerine bakılırsa, İzmir adliyesini hedef alan atışlar yapmayı, büyük bir faciaya yol açacak bir eylem planlandığını değerlendiriliyor. Bu büyük planı Fethi Seki, cesareti kahramanlığıyla şehadeti göze alarak önlemiştir. Bunlar diridir zaten, ama onların isimlerini yaşatmak da görevimizdir. Başbakan da ifade ettiler, biz de değerlendirmelerimizi yaparak ismini nereye, nasıl verileceğini değerlendirip yapacağız.”



“ADLİYE İÇİNE GİRMEYİ PLANLAMIŞLAR”



Teröristlerin terör soruşturmalarını yapan savcıların ve terör yargılamaların yapıldığı mahkemelerin olduğu alana yönelmek istediklerini değerlendiren Bakan Bekir Bozdağ, “Birinin çantasında çok ağır silahlar var. Diğeri de aracı patladığı noktaya gidiyor. Onların hesap edemediği gelişmeler olunca patlama daha erken gerçekleşiyor. Onlar planlarını gerçekleştiremiyor. El bombaları da var, tanksavarlar var ve bu çok tesirli bir şey. Bir buçuk metrelik duvarı yıkabilecek ağırlıkta ki bundan 7 tane. Bizim değerlerimize göre bir tanesi C bloka dönük silahlarla saldırı yaparken, diğeri de el bombalarıyla içeriye girmeyi planlamışlar. buradan şunu ifade etmeliyiz ki Türk yargısını bugüne kadar mücadele etmiş ve çok şehit vermiştir. En son şehitlerimizden birisi Mehmet Selim Kiraz’dır. Hiçbir zaman adalet ve hukuktan sağlamamıştır. Milletin kendilerine verdiği yetkiyi cesaretle kullanmaktan geri kalmamıştır. Türk yargısında görev yapan tüm personelim görevlerine devam edecektir. Eğer birilerin korkuturuz, yıldırırız hesapları varsa boşuna. herkes görevini bugüne kadar nasıl ki doğru bir şekilde yürüttülerse görev yapan herkes bundan soran görevini aynı şekilde sürdürecektir” ifadelerini kullandı.



Kaynak : İHA