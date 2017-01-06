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teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde icra edilen “Bayrak 36 Müşterek Birlik Operasyonu”nda 4 ayrı depoda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda ayrıca astsubay ve uzman jandarma rütbeleri takılı askeri kamuflajlar ele geçirildi.

3. Sayfa / 6 Ocak 2017 Cuma 10:01
teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
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TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında arazi ve hava şartlarına rağmen “Bayrak 36 Müşterek Birlik Operasyonu' icra edildi. Operasyonda 4 ayrı silah deposunda 1 adet M-16 piyade tüfeği, 100 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet Bixi makineli tüfeği, 26 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 4 bin 320 adet fişeği, 1 adet makineli tabanca, 1 adet 60 mm havan ve 50 adet 60 mm havan mühimmatı, 5 adet RPG-7 roketatar ve 105 adet sevk fişeği ile mühimmatı, 17 adet el bombası, 1 adet M 72 anti tank law silahı, 188 adet 14,5 mm Doçka uçaksavar fişeği, 240 adet 12,7 mm uçaksavar fişeği, 1 adet aydınlatma fişeği, 100 adet M-1 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hainlerin inlerinden askeri kamuflaj çıktı

Operasyonda ayrıca 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 100 kilogram amonyum nitrat, 1 adet anti tank mayını, 11 adet mutfak tüpü ve 4 adet piknik tüpü, 5 adet astsubay ve uzman jandarma rütbeleri takılı askeri kamuflaj ve çok sayıda örgütsel doküman ile tıbbi malzeme ele geçirildi. Açıklamada, içerisinde zırhlı araçlara karşı da kullanılabilen çok sayıda silah ile mühimmatın bulunduğu cephaneliklerin ele geçirilmesi ile Lice kırsalında bölücü terör örgütüne karşı ağır darbe vurulduğu belirtildi. Ele geçirilen askeri kamuflaj elbiselerinin teröristlerin haince eylem hazırlıkları içerisinde olduğunu gösterdiği kaydedilerek, söz konusu operasyonlara ağır kış şartlarına rağmen planlandığı şekilde kararlılıkla devam edileceği ifade edildi. Kaynak : İHA

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