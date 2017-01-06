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Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı

Akşam saatlerinde İzmir Bayraklı’da meydana gelen hain terör saldırısında kahramanlığı ile daha büyük bir felaketi önleyen şehit polis memuru Fethi Seki’nin babası acı haberi hasta yatağında aldı. Metanetini koruyan ve oğlunun kahramanlık öyküsünü duyduğunda duygulanan baba ‘Vatan Sağolsun’ diye cevap verdi.

3. Sayfa / 6 Ocak 2017 Cuma 03:10
Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat olduğu öğrenilen Baba Mehmet Zeki Seki'ye Aydın Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve ADÜ Rektörü Cavit Bircan ziyaret etti. Metanetini koruyan kahraman polis Fethi Seki'nin babası Mehmet Zeki Seki'nin sağlık durumundan dolayı cenazeye katılamayacağı belirtildi. Kaynak : İHA

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