Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı

Akşam saatlerinde İzmir Bayraklı’da meydana gelen hain terör saldırısında kahramanlığı ile daha büyük bir felaketi önleyen şehit polis memuru Fethi Seki’nin babası acı haberi hasta yatağında aldı. Metanetini koruyan ve oğlunun kahramanlık öyküsünü duyduğunda duygulanan baba ‘Vatan Sağolsun’ diye cevap verdi.