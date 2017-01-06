USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor!..

Sahte parayla alışveriş yapan Kübra, tutuklandı

Sahte parayla alışveriş yapan genç kadın tutuklandı.

3. Sayfa / 6 Ocak 2017 Cuma 17:36
Sahte parayla alışveriş yapan Kübra, tutuklandı

Tekirdağ'ın ilçelerinde sahte 200 TL'lik banknotlarla alış veriş yaptığı iddiasıyla 20 yaşındaki Kübra Keskin, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği mahkemede tutuklanan Keskin, İstanbul'dan geldiğini ve sahte parayla alış veriş yapması karşılığında günlük 500 lira aldığını söyledi.

Tekirdağ'ın ilçelerinde sahte parayla alış veriş yapılması üzerine artan şikayetler üzerine, polis geniş çaplı araştırma başlattı. Son olarak Kapaklı İlçesi'nde son 1 ay içinde sahte parayla alış verişin artması üzerine, polis güvenlik kameralarını inceleyerek, sahte 200 liralık banknotları kullanan şüphelinin bir kadın olduğunu belirledi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir börekçide Kübra Keskin'i sahte 200 lira ile alış veriş yaparken suçüstü yakaladı.

Polisteki soruşturmasında sahte parayla alış veriş yaptığını itiraf eden Keskin, "İstanbul'da bir tekstil atölyesinde çalışıyorum. Beni İstanbul'dan otomobille buraya getirip, sahte para verip alış veriş yaptırıyorlar. Ben bunu ek iş olarak yapıyorum ve karşılığında günde 500 TL kazanıyorum" dedi. Keskin, sevk edildiği Çerkezköy adliyesinden çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis, Kübra Keskin'i Kapaklı'ya araçla getirenlerin tespit edilmesi için soruşturmayı sürdürüyor.

PolisİtirafEmniyet MüdürlüğüKadın HırsızDolandırıcılık Operasyonu


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı