Polise sanal ortamda araştırma yetkisi

Bu kapsamda, yeni KHK ile birlikte, Polise internet abonelerinin kimliğine ulaşabilme ve sosyal medyada takip yetkisi verildi. KHK'da bu konu 'Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir' ifadeleriyle belirtildi.



3 yeni KHK yayınlandı

İlkokul mezunlarına Uzmanlık yolu açıldı Özel güvenliklere silah kullanma yetkisi Kaynak : Beyaz Gazete Özel