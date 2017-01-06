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Sıcak Haber : KHK ile görevine iade edilen memurlar tam liste!..

Polise sanal ortamda araştırma yetkisi

Resmi Gazete'de yayımlanan son 3 Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte binlerce kişinin ihraç edilmesinin yanı sıra çok önemli düzenlemeler de bulunuyor.

Güncel / 6 Ocak 2017 Cuma 23:15
Polise sanal ortamda araştırma yetkisi

Bu kapsamda, yeni KHK ile birlikte, Polise internet abonelerinin kimliğine ulaşabilme ve sosyal medyada takip yetkisi verildi. KHK'da bu konu 'Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir' ifadeleriyle belirtildi.

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