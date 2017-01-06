USD (Alış - Satış) : 3,59 - 3,60 EURO (Alış - Satış) : 3,78 - 3,79

Polis ‘Zabiuallah’ın peşinde

Polis, Ortaköy katliamcısı ile Konya otogarında buluşup ‘Zabiuallah’ ismiyle başka bir otobüs firmasından İstanbul bileti alan 2’nci şahsın peşine düştü

Güncel / 6 Ocak 2017 Cuma 03:16
Polis ‘Zabiuallah’ın peşinde

İstanbul Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıyı düzenleyen 'Abu Muhammed' kod adlı DEAŞ'lı teröristle birlikte, Konya'dan İstanbul'a 'Zabiuallah' ismiyle başka bir firmadan otobüs bileti alan ikinci bir şüphelinin peşine düştü. 39 kişiyi öldüren 'Abu Muhammed Horassani' kod adlı teröristin saldırı öncesinde Konya'da gizlendiği tespit edilmişti. Konya ve merkez ilçelerde 8 adrese baskın yapıldı. Zanlıların bir süre önce evleri boşaltıp İzmir'e gittikleri belirlendi. Boşaltılan evlerde yapılan aramada Arapça örgütsel dokümanlar bulundu. Sınırdaki güvenliğin artırılması sonucu Suriye'ye geçiş yapamayacağını anlayan örgüt üyelerinin İzmir'e kaçtığı, saldırganın da köşeye sıkıştığı değerlendiriliyor. Öte yandan örgüt üyelerinin dikkat çekmemek için, Konya'da günlük kiralanan fuhuş evlerini tercih ettikleri belirlendi. Kendilerine 3 aile görünümü veren DEAŞ üyelerine stüdyo daireleri kiralayan emlakçı M.E. 'Çin lokantası açacaklarını söylediler. Ceplerinde destelerle para vardı' dedi.

ARAP TURİSTİN '3 SALDIRGAN' İDDİASI
Reina'da sağ kurtulan Suudi Arabistan vatandaşı Hassan Khashoggi, o geceyi El Arabiya'ya anlattı. Khashoggi, 'Davula benzer sesler duyduk. Neler olduğunu anlamak için ayağa kalktığım sırada silah seslerini duydum. Biri kadın 3 saldırgan vardı. Rastgele ateş açmıyorlardı. Masalar arasında dolaşıp direkt hedef alıyorlardı' dedi. Khashoggi, karmaşa anında karısıyla denize atladıklarını ve bir saat boyunca silah seslerinin kesilmediğini anlattı.

Katliamın pimi Amerikan malı Katliamın pimi Amerikan malı İşte o teröristin kaçış yolu İşte o teröristin kaçış yolu Ortaköy operasyonunda bir kişi yaralandı Ortaköy operasyonunda bir kişi yaralandı Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti Görgü tanığı saldırı anını anlattı Görgü tanığı saldırı anını anlattı Gece kulübüne silahlı saldırı Gece kulübüne silahlı saldırı İstanbul Ortaköy'de silah sesleri İstanbul Ortaköy'de silah sesleri Polis ‘Zabiuallah’ın peşinde Polis ‘Zabiuallah’ın peşinde Silivri'de 'Reina' operasyonu Silivri'de 'Reina' operasyonu Teröristin İlk Hedefi Orası Mıydı ? Teröristin İlk Hedefi Orası Mıydı ? Hürriyet yine algı operasyonu peşinde Hürriyet yine algı operasyonu peşinde Şamil Tayyar'dan kritik uyarı Şamil Tayyar'dan kritik uyarı Teröristin fotoğrafı parklara asıldı Teröristin fotoğrafı parklara asıldı Teröristinin ailesi gözaltına alındı Teröristinin ailesi gözaltına alındı Rita'nın acı paylaşımı: Ölüp anneme kavuşurum Rita'nın acı paylaşımı: Ölüp anneme kavuşurum İşte Reina saldırısını düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı İşte Reina saldırısını düzenleyen teröristin yeni fotoğrafı Özel harekattan Ortaköy operasyonu Özel harekattan Ortaköy operasyonu

Otobüs BiletiEl ArabiyaFuhuşSaldırıSuudi Arabistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı