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Petrole zam halkı sokağa döktü

Meksika’da petrole yüzde 20 oranında zam yapılması nedeniyle halk zammı protesto etmek için sokaklara döküldü.

Dünya / 6 Ocak 2017 Cuma 16:14
Petrole zam halkı sokağa döktü

Yakıt fiyatlarındaki ani ve yüksek artış ülke genelinde memnuniyetsizliğe yol açarken, binlerce kişi olayları protesto etmek için sokaklara çıktı, market ve benzin istasyonlarını yağmaladı. Petrol fiyatlarının artmasına karşı yapılan ilk protesto organizasyonu sosyal medya üzerinden yapıldı. Meksika’da gayri resmi olarak benzin fiyatlarının arttırılırken, bu artış fiyatlara litre başına 75 sent olarak yansıdı. Halk petrol fiyatlarının artmasından bütün sektörlerin etkilenmesinden endişe ediyor. Fiyatların artışını haber alan araç sahipleri benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Araç sahipleri fiyatlar yükselmeden önce yüklü miktarda yakıt olarak depoladıklarını söyledi.

Ülkede halen kırılgan durumda olan ekonominin daha da istikrarsızlaşmasının siyasi sistemde istikrarsızlığa yol açmasından endişe ediliyor. Ekonomi yorumcuları, yüksek petrol fiyatlarının zayıf pezonun özellikle zirai ürünlerde, inşaatta fiyat artışlarına ve yüksek enflasyona yol açmasının beklendiği ileri sürüyor.

Hazine Bakanı Jose Antonio Meade bir ocaktan geçerli olmak üzere benzin fiyatlarının artacağını 27 Aralık’ta açıklamıştı.

Kaynak : İHA

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