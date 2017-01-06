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Sıcak Haber : KHK ile görevine iade edilen memurlar tam liste!..

Özel güvenliklere silah kullanma yetkisi

Resmi Gazete'de yayımlanan son 3 Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte binlerce kişinin ihraç edilmesinin yanı sıra çok önemli düzenlemeler de bulunuyor.

Güncel / 6 Ocak 2017 Cuma 23:21
Özel güvenliklere silah kullanma yetkisi

Yayınlanan KHK ile birlikte  Özel güvenlik görevlilerine silah kullanma yetkisi tanındı.

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısından sonra gözler sayıları 300 bini bulan özel güvenlik personeline çevrildi. Yeni KHK ile birlikte özel güvenlikçilere silah kullanma yetkisi verildi. 

Düzenlemeyle birlikte özel güvenlikler için, silahlarını görev alanından dışarı çıkaramayacakları ve işlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi için dışardan yapılan saldırılara karşı tedbir alınmasına yönelik bir görev tanımı yapıldı.

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ReinaÖzel Güvenlik


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