Özel güvenliklere silah kullanma yetkisi

Yayınlanan KHK ile birlikte Özel güvenlik görevlilerine silah kullanma yetkisi tanındı.



Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısından sonra gözler sayıları 300 bini bulan özel güvenlik personeline çevrildi. Yeni KHK ile birlikte özel güvenlikçilere silah kullanma yetkisi verildi.



Düzenlemeyle birlikte özel güvenlikler için, silahlarını görev alanından dışarı çıkaramayacakları ve işlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi için dışardan yapılan saldırılara karşı tedbir alınmasına yönelik bir görev tanımı yapıldı.



3 yeni KHK yayınlandı Polise sanal ortamda araştırma yetkisi İlkokul mezunlarına Uzmanlık yolu açıldı Kaynak : Beyaz Gazete Özel