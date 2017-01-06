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Öğretmen dayağı okuldan soğuttu

Batman’da öğretmeni tarafından tuvalete götürülerek, darp edildiği iddia edilen Mehmet Emin Dilber, artık okula gitmek istemiyor. Baba Diyadin Dilber, "Çocuğumun psikolojisi bozuldu, uykusunda sayıklıyor" dedi.

3. Sayfa / 6 Ocak 2017 Cuma 11:55
Öğretmen dayağı okuldan soğuttu

Batman merkez Kuyubaşı TOKİ Dumlupınar Ortaokulunda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Dilber, 3 gün önce öğretmeni tarafından okulun tuvaletine götürülerek, darp edilmişti. Okul yönetimi olayı doğrulamış, Batman Valiliği de konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

'Uyurken sayıklıyor'

Yaşanan olayın ardından Mehmet Emin Dilber'in artık okula gitmek istemediği öğrenildi. Baba Diyadin Dilber, çocuğunu güçlükle okula gönderdiğini belirtti.

Dilber, oğlunun psikolojisinin bozulduğunu savunarak, “Olay gününden beridir oğlum okula gitmek istemiyor. Uyurken sayıklıyor. Psikolojik tedavi görmesini sağlayacağım' dedi.

'Kötü rüyalar görüyorum'

Mehmet Emin Dilber ise, kendini iyi hissetmediğini ve okula gitmek istemediğini anlatarak, anne ve babasıyla konuşamadığını, uyurken kötü rüyalar gördüğünü ifade etti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İnsanlık ayıbı...Öğretmen, tuvalete götürdüğü öğrencisini darp etti Kaynak : İHA

Öğretmen Dayağı


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