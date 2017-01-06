Meteoroloji'den kar uyarısı

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin tamamında bugün akşam beklenen kar yağışının, cuma gecesi yoğunlaşması, çarşamba gününe kadar da aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.



Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilisi, beklenen kar nedeniyle paniğe gerek olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:



'Güneyli kuvvetli rüzgar ve lodosla beraber yarın (bugün) öğle saatlerine kadar yağmur devam edecek. Yarın öğleden sonra hava soğumaya başlıyor. Rüzgar, kuzeye dönüyor. Hava da yavaş yavaş karla karışık yağmura geçiyor. Hava yarın saat 20.00 gibi kara çevirecek. Gece boyunca ve cumartesi öğlene kadar da yoğun şekilde kar yağışı bekliyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kar yağışı aralıklarla devam edecek.'



HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK

Balkanlar'dan gelecek yoğun kar yağışının İstanbul ve Marmara genelini kapsayacağını belirten Meteoroloji yetkilisi, mesai saatlerinden sonra başlamasını bekledikleri kar yağışının hayatı çok fazla olumsuz etkileyeceğini öngörmediklerini vurguladı.



SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, hafta sonu beklenen yoğun kar yağışına ilişkin şunlar kaydedildi:



'Orta Akdeniz üzerinden lodos yönlü rüzgarın taşıdığı ılık hava etkisiyle sıcaklıklar 12 dereceler seviyesine kadar yükselirken, ılık ve yağışlı havanın yarın akşam saatlerine kadar il genelinde etkili olması bekleniyor. Yurdumuz, cuma günü batı kesimlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmekte olan Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.'



SICAKLIKLAR 7 DERECE DÜŞECEK

AKOM verilerine göre dün 9 ila 6 derece civarında seyren sıcaklıklar bugün 2 dereceye kadar gerileyecek. Cumartesi günü sıfırın altında 4 ve 1 derece olması tahmin edilen sıcaklıkların yanı sıra kar fırtınası bekleniyor.



METREKAREYE 30 KG YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bugün metrekareye düşmesi beklenen 15 ila 30 kilogram civarındaki yağışın, cumartesi günü kar fırtınasıyla birlikte 7 ila 15 kilogram olacağı tahmin ediliyor.



Pazar günü sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.



Çarşamba günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklentisi var.

