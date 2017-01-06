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Meteoroloji'den aşırı soğuk uyarısı

Kuzeybatı kesimlerde bugün, Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de ise cumartesiden itibaren mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları bekleniyor.

Yaşam / 6 Ocak 2017 Cuma 15:20
Meteoroloji'den aşırı soğuk uyarısı

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde bugün, Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de ise cumartesinden itibaren mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, batı ve iç kesimlerde aşırı soğuk havanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla bugün kuzeybatı kesimlerde, cumartesi gününden itibaren de Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları beklendiği bildirildi.

Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk hava nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kaynak : AA

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