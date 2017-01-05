Kahraman şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı

İzmir'de saat 16.00 sıralarında, adliye sarayına saldırı düzenleyen teröristlere karşı silahının son mermisi bitene kadar mücadele edip, 2 teröristin ölü ele geçirilmesini sağlayan ve şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ merkez Kültür Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan baba evine İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları da baba evine geldi.



Ailenin yakınları, Şehit Sekin'in, annesi Fethiye Sekin'in 10 Kasım 2016 ‘da tedavi gördüğü hastane hayatını kaybettiğini, bunun üzerine babası Mehmet Zeki Sekin'in oğlu tarafından İzmir'e götürüldüğünü ifade etti.



Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin, evli ve 3 çocuk babası olduğu, kendisi gibi biri polis 6 kardeş oldukları bildirildi.



Şehidin naaşının İzmir'de düzenlenecek terenin ardından memleketi Elazığ'a getirilerek son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi motorlu ekibinde görev yapan şehit polis memuru Fethi Sekin'in 2014 yılında bir aracın geri manevra yaparken kaza geçirip, ölümden döndüğü öğrenildi. Kaynak : İHA