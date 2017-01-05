USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Kahraman şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı

İzmir’deki teröristlerin planını bozarak kahramanca şehit olan ve 2 ay önce annesini kaybeden Elazığlı polis memuru Fethi Sekin’in baba evine Türk bayrakları asıldı.

3. Sayfa / 5 Ocak 2017 Perşembe 21:42
Kahraman şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı

İzmir'de saat 16.00 sıralarında, adliye sarayına saldırı düzenleyen teröristlere karşı silahının son mermisi bitene kadar mücadele edip, 2 teröristin ölü ele geçirilmesini sağlayan ve şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ merkez Kültür Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan baba evine İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları da baba evine geldi.

Ailenin yakınları, Şehit Sekin'in, annesi Fethiye Sekin'in 10 Kasım 2016 ‘da tedavi gördüğü hastane hayatını kaybettiğini, bunun üzerine babası Mehmet Zeki Sekin'in oğlu tarafından İzmir'e götürüldüğünü ifade etti.

Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin, evli ve 3 çocuk babası olduğu, kendisi gibi biri polis 6 kardeş oldukları bildirildi.

Şehidin naaşının İzmir'de düzenlenecek terenin ardından memleketi Elazığ'a getirilerek son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi motorlu ekibinde görev yapan şehit polis memuru Fethi Sekin'in 2014 yılında bir aracın geri manevra yaparken kaza geçirip, ölümden döndüğü öğrenildi. Kaynak : İHA

Nihat Doğan: Ömer Halisdemir kadar Türk, Fethi Sekin kadar Kürdüz Haberi Nihat Doğan: Ömer Halisdemir kadar Türk, Fethi Sekin kadar Kürdüz Haberi İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir'de terör saldırısı... Olay yerinden son görüntüler İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Adliyesi'nde patlama! Görgü tanıkları: Canlı bomba öldürüldü İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan olay yerinden ilk açıklamayı yaptı Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı Şehit Polisin babası acı aaberi hasta yatağı'nda aldı Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan İzmir açıklaması Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız bunu yapmasın! Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Başbakan Yıldırım ve Soylu İzmir'e gidiyor Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Almanya'dan saldırıyla ilgili küstah açıklama Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Şehit polisin evinde yürek yakan diyalog Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Çavuşoğlu: Bozguna uğradılar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Rus istihbaratçıdan Türkiye yorumu: Öç alıyorlar Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme Kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili yeni gelişme

Fethi SekinPolis Memuruİl Emniyet Müdürlüğü10 KasımŞehit Polis


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı